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شعبة الأدوات المكتبية: 90% من واردات الشنط المدرسية من الصين

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شعبة الأدوات المكتبية: 90% من واردات الشنط المدرسية من الصين شعبة الأدوات المكتبية: 90% من واردات الشنط المدرسية من الصين
أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية أن 90% من الشنط المدرسية يتم استيرادها من الصين مع ضعف تصنيعها فى إلا بنسب ضئيلة جدا، لافتا إلى أن نسبة قطاع الأدوات المكتبية يتم استيراده من الخارج وتتضمن الشنط المدرسية، والأساتيك، والبرايات، والدباسات، والخرامات.

وأضاف أبو جبل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسواق تستعد حاليا بعرض كل المنتجات ومستلزمات المدارس استعدادا للموسم الدراسى الجديد عقب عيد الأضحى مباشرة، كما لفت إلى أن غرفة القاهرة التجارية تستعد للمشاركة بمعرض مستلزمات المدارس المقرر عقده خلال الفترة من 27 سبتمبر المقبل حتى 6 أكتوبر.

وأوضح أن المعرض سيعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى الذى تشارك بإيجار الأرض للشركات بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية التى تدعم بدفع المياه والكهرباء.

وعن تراجع قيمة العملة الصينية "اليوان الصينى" بنسبة 5% أكد أبو جبل أن تأثيرها على الواردات من السلع الصينية لن يكون مضرا للصناعة المحلية، خاصة أن الأسواق المصرية مليئة بالسلع الصينية فى مختلف القطاعات ولن يكون هناك كميات أكبر من المعروضة حاليا.

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مصر 365

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