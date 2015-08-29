بالصور.. سامح شكرى يقيم حفل عشاء للمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة

أقامت وزارة الخارجية، مساء أمس، حفل عشاء للمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة فى القلعة بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين يومى 30 و31 أغسطس الجارى مُلتقى للمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة للتشاور حول التحديات والتهديدات الناشئة التى يشهدها المجتمع الدولى وكيفية مُعالجتها، بما فى ذلك مسائل السلم والأمن الدوليين وقضايا التنمية، وسُبل تفعيل الأُطر الدولية المُتعددة الأطراف، ودور الدول المتوسطة والصغيرة فى عملية صنع واتخاذ القرار داخل تلك الأُطر.

وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى "يأتى تنظيم هذا الملتقى استعداداً لانضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017 بما يتضمنه ذلك من تعزيز للدور المصرى فى صياغة أولويات المُجتمع الدولى تجاه قضايا السلم والأمن، وفى إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الدعم للترشيح المصرى، والتواصل مع مُمثلى الدول أعضاء الأمم المتحدة فى نيويورك والتشاور معهم حول رؤية مصر لمُستقبل النظام الدولى متعدد الأطراف وآليات صنع القرار داخل الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة".



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