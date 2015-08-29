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5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمخزن بلاستيك بشبرا الخيمة

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5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمخزن بلاستيك بشبرا الخيمة 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمخزن بلاستيك بشبرا الخيمة
سيطرت 5 سيارات إطفاء على حريق بمخزن بلاستيك بشبرا الخيمة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة قبل امتداده للمنازل المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه بالواقعة.

انتقلت على الفور قيادات إدارة الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة للمخزن، وتبين أن الحريق شب بمخزن عبارة عن شقتين فى منزل على مساحة 200 متر والتهمت النيران محتوايات المخزن من خامات بلاستيكية.

جار تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائى والنيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365