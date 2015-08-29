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إصابة شخصين بسبب انهيار سقف خشبى بمنزل قديم بالقليوبية

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إصابة شخصين بسبب انهيار سقف خشبى بمنزل قديم بالقليوبية إصابة شخصين بسبب انهيار سقف خشبى بمنزل قديم بالقليوبية
أصيب شخصان من أسرة واحدة فى انهيار سقف خشبى بأحد المنازل القديمة بشبرا الخيمة، فيما أنقذت العناية الإلهية باقى أفراد الأسرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية وخروجهم عقب الكشف عليهم والتأكد من سلامتهم الصحية.

ومن جانبه، كلف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بإخلاء المنزل واستضافة الأسرة فى دار ضيافة الإيواء بالحى.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، حيث تبين سقوط جزء من سقف خشبى فى منزل بشارع لطفى الساعاتى ملك "محمد أحمد حسن" وإصابة 2 من أبنائه بإصابات طفيفة، وكشفت المعاينة التى أجراها الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى، أن المنزل مكون من طابقين ومبنى بسقف من الخشب، وأنه أحد المنازل القديمة بالمنطقة وتقطنه أسرة واحدة، حيث تم إخلاء المنزل واستضافة قاطنيه بدار الضيافة بالحى، كما تم التأكد من سلامة المنازل والعقارات المجاورة، حيت لم تتأثر بالانهيار.

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مصر 365