أخصائى نفسى: تغيير الحظ العاثر والفشل المتكرر يبدأ بتغييرك لشخصيتك

الفشل المتكرر ليس مصادفة، بل على من يعانى منها أن يبحث وراءها، فهى مشكلة عليه التخلص منها وتعديل سلوكياته وسماته الشخصية بما يتناسب مع صفات الناجحين والمقدمين على التفوق.>أكد الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية خلال حديثه عن تكرار الفشل، على أن الإنسان مهيأ نفسيا للنجاح، ولكن صعب عليه أن يتحمل الفشل، وخاصة إذا ما تكرر، لذا عليه أن يواجه هذه الظاهرة بمحاولة البحث عن الأسباب وحلها، ولعل السمات الشخصية غير الجيدة، كالتردد، ورفض التغيير، والشعور بالأنانية، والابتعاد عن التفكير السليم المجرد، والإفراط العاطفى، يساعد على تكرار الفشل والسقوط كلما حاول النهوض.

وخص "عادل" بالحديث رفض تغيير الشخصية، والتخلص من السمات غير الحسنة فى الشخصية، فهى سر خفى يسبب تكرار الفشل، وينهى على كل محاولات النجاح، فالشخص الذى يتمسك بأساليبه التى لابد لها من تجديد وتطوير، وسماته الشخصية التى لابد لها من تعديل، يعانى من الفشل المتكرر دون أن يعى الأسباب الحقيقية والتى تكمن فى الأساس بداخله، ولذا يؤكد عادل على أن تغيير الحظ العاثر يبدأ من تغيير الشخصية.