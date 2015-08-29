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للحامل.. تعرفى على سبب زيادة وزنك أثناء الحمل

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للحامل.. تعرفى على سبب زيادة وزنك أثناء الحمل للحامل.. تعرفى على سبب زيادة وزنك أثناء الحمل
فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها المرأة، لأن هناك العديد من التغيرات التى تجعلها مختلفة بسبب التغيرات الهرمونية التى تحدث لها أثناء تلك الفترة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، أنه بسبب التغيرات الهرمونية للمرأة أثناء فترة الحمل، وتكوين الجنين داخل أحشائها، نشعر أنها قد ازداد وزنها بشكل ملحوظ، وهذا يرجع إلى تكوين الجنين.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تكوين الجنين داخل أحشاء الأم يتسبب فى زيادة وزنها من 10 إلى 12 كيلو، وهو أمر طبيعى بسبب الماء المتواجد حول الجنين، وحجمه قبل الولادة قد يصل إلى 3 كيلو فيما فوق.

وتوضح أخصائية التغذية العلاجية، أن زيادة وزن المرأة أثناء فترة الحمل مؤقتة، وبعد الولادة بشهر تفقد المرأة كل الوزن الزائد، ولكن يجب أن تهتم بنوعية الطعام الذى تتناوله أثناء فترة الحمل، لأن هناك بعض السيدات اللاتى يتناولن الأطعمة الدسمة مما يزيد أوزانهن عن 20 إلى 30 كيلو.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة المتابعة مع طبيب النساء وتحديد الطعام الجيد لها أثناء فترة الحمل.

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