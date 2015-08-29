في الجول يكشف حقيقة إيقاف كرم جابر .. وماذا ستفعل وزارة الرياضة

هل حقا تم إيقاف كرم جابر لمدة عامين وتم منعه من تمثيل مصر؟ هل يتعاطي كرم جابر منشطات؟ أسئلة عديدة خُلقت في أذهان الجماهير المصرية وFilGoal.com يُجيب.

كرم جابر الحاصل على الميدالية الذهبية للمصارعة في أولمبياد اليونان 2004.

وفضية أولمبياد لندن 2012. يستعد لبطولة العالم ومن بعدها أولمبياد البرازيل 2016. ولكن حدث طارئ ظهر على ميدان اللعبة.

الاتحاد الدولي للمصارعة يقرر إيقاف كرم جابر لمدة عامين إلى جانب منعه من المشاركة وتمثيل مصر في أي بطولة قادمة.

فما حقيقة ذلك ولماذا حدث؟

FilGoal.com تواصل مع عادل جبر شقيق اللاعب كرم جابر ليوضح كافة الأمور حول إيقاف اللاعب.

وقال شقيق كرم جابر: "نعم الإيقاف صحيح ولكن ليس كما يفهمه البعض".

وفسر شقيق كرم جابر سبب إيقاف اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "سبب إيقاف اللاعب روتيني لأنه لم يقم بإجراء التحاليل".

وأضاف "كرم جابر أخبر wada (المنظمة المسؤوله عن كشف المنشطات) بجدول تدريبه السنوي لأجل أخذ عينه التحليل".

وأكمل حدثه قائلا: "المنظمة جاءت إلى القاهرة حسبما كان جابر قد أشار في جدوله التدريبي ولكنه وقتها كان في الإسكندرية فلم يتحصلوا على العينة. بعدها كان عليه السفر إلى المغرب حسبما أوضح في جدوله".

وأردف "ولكنه أيضا لم يسافر. فلم يتحصلوا على العينة. ثم كان عليه التواجد في نيويورك حسبما ذكر أيضا في جدوله ولكنه عدل من خطته وسافر إلى كولورادو. وقتها المنظمة التي تواجدت في نيويورك لم تجد اللاعب. ون هنا تم اعتباره بأنه يتهرب".

وأوضح شقيق كرم جابر لـFilGoal.com "ولذلك تم إيقافه نظرا لاعتقاد المنظمة بأنه يتهرب".

التحليل

وأكد شقيق كرم جابر إن اللاعب أجرى بالفعل تحليل المنشطات في ولاية كولورادو بغرب أمريكا.

موضحا: "كرم جابر أجرى التحليل في كولورادو وخرجت سلبية تماما. أي أن اللاعب سليم ولا يتعاطى المنشطات".

موقف الوزارة وماذا يحدث الآن

الآن وبعد ما أثبتت التحاليل التي أجراها كرم جابر إنه لا يتعاطى المنشطات. هل يتم رفع الإيقاف مباشرة بعد إخبار المنظمة بذلك أم لا؟ شقيق كرم جابر يوضح.

وقال عادل جابر: "لا. الأمور لا تسير كذلك. الآن هي في يد وزارة الرياضة".

وأوضح "وزير الرياضة أكد لنا إنه سيطعن على القرار وستظهر نتيجة الطعن يوم 21 سبتمبر القادم".

وأتم لـFilGoal.com "وقتها سيتم حل الأزمة ويشارك اللاعب بشكل طبيعي في الأولمبياد".

وبتاريخ النظر إلى الطعن فإنه تأكد الآن غياب كرم جابر عن تمثيل مصر في بطولة العالم للمصارعة الرومانية والتي ستقام في كولورادو بأمريكا والتي تنطلق في التاسع من شهر سبتمبر.

إلا أنه سيكون متاح له المشاركة في أولمبياد البرازيل 2016 في حالة قبول الطعن ورفع الإيقاف.