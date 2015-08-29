حظك اليوم برج الميزان السبت 29/8/2015

تجد اليوم محاولات من بعض الأشخاص لإعطائك النصيحة ولكن بأسلوب عنيف، ولكنهم فى النهاية يريدون تقديم المصلحة لك، احرص على أن تتقبل تلك النصيحة وطبقها بقدر الإمكان حتى تحصل على أقصى استفادة منها، استرخ وفكر فيما يدور من حولك فربما لا يكون هذا اليوم هو الأنسب للتفكير فى التغيير أو ابتكار الأفكار الجديدة.

>حافظ على علاقتك العاطفية فى حالة نشيطة وأضف إليها حالة من الرومانسية والغزل ودع الأجواء الممتعة تسيطر على كل أوقاتك، إذا تعلمت كيف تقترب أكثر من الناس الذين تتعامل معهم وتفهمت مطالبهم ورؤيتهم للأمور، فإن هذا من شأنه أن يجعلك تفهم أن الأمور ممكن أن تسير وفق طرق عديدة ولا تقتصر على الطريق الذى تفكر به فقط، تأكد من أنك تقوم بأداء واجبك ولا تغفل أيا من التفاصيل الصغيرة التى تسبب لك المشكلات وتضع أمامك العقبات دون أن تدرى، كن حذرا.

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شبكةعيونالإخبارية

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