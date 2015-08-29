حظك اليوم برج الحوت السبت 29/8/2015

تتأكد اليوم أن الأسلوب الذى تتبعه فى التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردود الفعل الانفعالية التى لن توصلك إلى ما تريد، بل إنها تزيد أمورك تعقيدا، الفرار من مواجهة الواقع قد ينجح مرة أو مرتين، لكن لا يمكنه أن يتحول إلى أسلوب حياة، فالهروب من الواقع ليس حلا، عليك التحلى بالجرأة والشجاعة التى تمكنك من مواجهة الصعاب والتغلب عليها.

>لا تترك عواطفك المترددة تسبب لك المشكلات مع الشخص الذى تحبه، وحاول الاستماع بعناية وتركيز إلى ما يقوله لك وقم بفهم مطالبه وقدم له الحلول العملية التى تساعده، وسوف يتم إحداث تغيير إيجابى فى العلاقة بينكما، على الصعيد المهنى تشعر اليوم أنك تراوح مكانك وأن الأمور ثابتة لا تتغير، ولكن لا تيأس الآن واحرص على التفكير ورسم الخطط ولا تهمل أى فكرة مهما كانت ساذجة أو غير مهمة بالنسبة لك، فكل ما ينتج عن التفكير يدعم استراتيجيتك فى التعامل مع الأحداث.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365