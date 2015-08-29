حظك اليوم برج الأسد السبت 29/8/2015

محاولاتك التى تقوم بها اليوم من أجل اتباع طريقة معينة لإنجاز مهام العمل لن تكون هى الطريقة المثلى اليوم، يجب أن تتحمل اليوم نتيجة قراراتك وخطواتك التى بادرت بها فى الفترة الماضية، الوقت الذى قضيته فى معالجة مشكلة ما فى المنزل أفضل بكثير من الوقت الذى تقضيه بمفردك دون القيام بأى شىء.

>اليوم ملىء بالخيارات الكثيرة فيما يتعلق بالأمور التى يجب عليك القيام بها والكثير من هذه الخيارات يؤدى إلى الارتباك وتقديم وعود لا يمكنك أن تفى بها، لذلك حاول التركيز بقدر الإمكان حتى لا تعترضك العقبات وتسبب لك التوتر، حاول أن يكون رد فعلك بطىء وأن تعمل على تعديل نظرتك للعلاقة العاطفية وأهميتها واحرص أن تضعها على سلم الأولويات حتى تصبح أكثر واقعية، وفكر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتمكن من تفادى العوائق، تذكر أن تخصص بعض الوقت من يومك للاستمتاع بالجلوس مع الأسرة التى تفتقدك.

شبكةعيونالإخبارية

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