أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد السبت 29/8/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج الأسد السبت 29/8/2015
محاولاتك التى تقوم بها اليوم من أجل اتباع طريقة معينة لإنجاز مهام العمل لن تكون هى الطريقة المثلى اليوم، يجب أن تتحمل اليوم نتيجة قراراتك وخطواتك التى بادرت بها فى الفترة الماضية، الوقت الذى قضيته فى معالجة مشكلة ما فى المنزل أفضل بكثير من الوقت الذى تقضيه بمفردك دون القيام بأى شىء.
>اليوم ملىء بالخيارات الكثيرة فيما يتعلق بالأمور التى يجب عليك القيام بها والكثير من هذه الخيارات يؤدى إلى الارتباك وتقديم وعود لا يمكنك أن تفى بها، لذلك حاول التركيز بقدر الإمكان حتى لا تعترضك العقبات وتسبب لك التوتر، حاول أن يكون رد فعلك بطىء وأن تعمل على تعديل نظرتك للعلاقة العاطفية وأهميتها واحرص أن تضعها على سلم الأولويات حتى تصبح أكثر واقعية، وفكر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتمكن من تفادى العوائق، تذكر أن تخصص بعض الوقت من يومك للاستمتاع بالجلوس مع الأسرة التى تفتقدك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى