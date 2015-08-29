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حظك اليوم برج الحمل السبت 29/8/2015

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حظك اليوم برج الحمل السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج الحمل السبت 29/8/2015
قد تشعر اليوم أنك مضطرا للقيام ببعض المهام التى تتعلق بالعائلة أو بأقرب الأشخاص إليك، استغل هذا الوقت لمساعدة شخص ما يحارب من أجل الوصول إلى هدفه، فالجميع ينتظر منك المساعدة فحاول أن تكون بجانبهم، عطفك وتسماحك يقربان معظم الأشخاص إليك ويمنحانك ثقتهم واحترامهم.
>ربما يتمكن مجموعة من الأشخاص الذين يحيطون بك من الضغط عليك أكثر من اللازم للقيام بأمر ما أنت غير راض عنه، ولكن عليك أن تؤكد لهم أنك أيضا تتصف بالوفاء وتكريم الوعود التى تتعهد بها، قد تلحظ اليوم بدء بعض التغييرات الإيجابية على الصعيدين الاجتماعى والعاطفى من شأنها أن تساعدك على أن تكون القائد بفضل الحكمة والعقل الرزين اللذان تتحلى بهما، على الصعيد الصحى ترى أحوالك مستقرة وفى حالة تحسن ولكن عليك تجنب المقليات والحلويات واحرص على ممارسة التمرينات الرياضية من أجل الحفاظ على لياقتك واكتساب المزيد من النشاط والحيوية.

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مصر 365

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