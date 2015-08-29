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حظك اليوم برج السرطان السبت 29/8/2015

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حظك اليوم برج السرطان السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج السرطان السبت 29/8/2015
أنت شخص منضبط وملتزم جدا فى عملك ولديك كل المقومات اللازمة لإنجاز أى مهمة توكل إليك فى وقت قياسى، تعرف قيمة الوقت جيدا ولذلك لن تسمح بضياع دقيقة واحدة من وقتك فى شىء تراه من وجهة نظرك تافها ولا قيمة له، إلى جانب أن لديك إرادة وعزيمة تساعدك على إنجاز جميع المهام التى تتولاها بكل مهارة وإبداع.
>لا تعطى الفرصة لأى شخص من المحيطين بك ليتعدى على المسئوليات الملقاة على عاتقك، والتى من شأنها أن تسبب لك إهمال المهام الطارئة الخاصة بك، حاول التركيز على استكشاف الأمور التى تهمك واحرص على وضع استراتيجية تساعدك على الوصول إلى أهدافك والبقاء ضمن الحدود التى وضعتها لنفسك، على الصعيد الصحى تشعر اليوم بتحسن ونشاط وحيوية نتيجة الحصول على القسط الكافى من الراحة وحرصك الدائم على الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية اللازمة لمنحك القوة واللياقة بانتظام.
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مصر 365

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