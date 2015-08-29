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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/8/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/8/2015
لا تجبر نفسك اليوم على تحقيق شىء ما تراه من وجهة نظرك عديم الفائدة ولا معنى له، ولكن إذا صممت على أن كل شىء يجب أن تقوم به بنفسك دون تدخل من الآخرين، ستكون بهذه الطريقة تجنى على نفسك وتجهد أعصابك وبالتالى سيؤثر كل ذلك على صحتك، أنت فى حاجة إلى مساعدة الآخرين واكتساب الخبرة من ذويها.
>راجع أهدافك جيدا اليوم وحاول أن تفهم خطوتك التالية حتى تتمكن من تنفيذها بالشكل المطلوب، ولكن لا تسعى إلى تدمير مكانتك من أجل ربح معركة وخسارة حرب، تعاونك مع بعض الأشخاص من ماضيك سوف يساعدك على إنجاز بعض الأمور العالقة على صعيد العمل بسرعة وكفاءة، اظهر نواياك الحسنة واجعلها معروفة فى علاقاتك مع الحبيب لكى تحصل على الاستقرار واحرص على أن تقدم كل ما لديك من أجله وحاول أن تخبره عن مدى التزامك بنجاح العلاقة العاطفية بينكما.

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مصر 365

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