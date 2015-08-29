توقعات الأبراج يوم السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الحوت السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الحمل السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الجدى السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

>ربما تفكر اليوم فى تعديل الطريقة التى تتبعها فى التفكير من أجل التعامل بشكل صحيح وواقعى مع المواقف التى تتعرض لها فى مجال العمل، تريد أن تجرب اليوم شيئا جديدا أو نشاطا مختلفا لم تقم به من قبل ربما من أجل القضاء على الروتين الممل، يجب أن تكون حذرا وحريصا فى اختيار هذه الأنشطة حتى لا تعود بالسلب على حالتك الصحية.>احذر اليوم من التدخل فى شجار أو نزاعات قد تؤدى إلى إصابتك جسديا وتعريض نفسك للخطر، حاول أن تقوم ببذل المزيد من الجهد فى العمل والتركيز على أن تكون خلاقا بأمور تتعلق بالمهام التى تقوم بها وأيضا كيفية التعامل مع أسرتك، لا تخاف أن تكون مختلفا وحاول التفكير فى العديد من الأمور الجديدة والخارجة عن المألوف، فربما تكون هذه فرصتك للتميز وإبراز مهاراتك المختلفة، علاقتك العاطفية فى حالة سبات عميق ويجب عليك أن تعجل بإيقاظها سريعا لضمان الحفاظ على الشريك.>تتأكد اليوم أن الأسلوب الذى تتبعه فى التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردود الفعل الانفعالية التى لن توصلك إلى ما تريد، بل إنها تزيد أمورك تعقيدا، الفرار من مواجهة الواقع قد ينجح مرة أو مرتين، لكن لا يمكنه أن يتحول إلى أسلوب حياة، فالهروب من الواقع ليس حلا، عليك التحلى بالجرأة والشجاعة التى تمكنك من مواجهة الصعاب والتغلب عليها.>لا تترك عواطفك المترددة تسبب لك المشكلات مع الشخص الذى تحبه، وحاول الاستماع بعناية وتركيز إلى ما يقوله لك وقم بفهم مطالبه وقدم له الحلول العملية التى تساعده، وسوف يتم إحداث تغيير إيجابى فى العلاقة بينكما، على الصعيد المهنى تشعر اليوم أنك تراوح مكانك وأن الأمور ثابتة لا تتغير، ولكن لا تيأس الآن واحرص على التفكير ورسم الخطط ولا تهمل أى فكرة مهما كانت ساذجة أو غير مهمة بالنسبة لك، فكل ما ينتج عن التفكير يدعم استراتيجيتك فى التعامل مع الأحداث.>قد تشعر اليوم أنك مضطرا للقيام ببعض المهام التى تتعلق بالعائلة أو بأقرب الأشخاص إليك، استغل هذا الوقت لمساعدة شخص ما يحارب من أجل الوصول إلى هدفه، فالجميع ينتظر منك المساعدة فحاول أن تكون بجانبهم، عطفك وتسماحك يقربان معظم الأشخاص إليك ويمنحانك ثقتهم واحترامهم.>ربما يتمكن مجموعة من الأشخاص الذين يحيطون بك من الضغط عليك أكثر من اللازم للقيام بأمر ما أنت غير راض عنه، ولكن عليك أن تؤكد لهم أنك أيضا تتصف بالوفاء وتكريم الوعود التى تتعهد بها، قد تلحظ اليوم بدء بعض التغييرات الإيجابية على الصعيدين الاجتماعى والعاطفى من شأنها أن تساعدك على أن تكون القائد بفضل الحكمة والعقل الرزين اللذان تتحلى بهما، على الصعيد الصحى ترى أحوالك مستقرة وفى حالة تحسن ولكن عليك تجنب المقليات والحلويات واحرص على ممارسة التمرينات الرياضية من أجل الحفاظ على لياقتك واكتساب المزيد من النشاط والحيوية.>لا تجبر نفسك اليوم على تحقيق شىء ما تراه من وجهة نظرك عديم الفائدة ولا معنى له، ولكن إذا صممت على أن كل شىء يجب أن تقوم به بنفسك دون تدخل من الآخرين، ستكون بهذه الطريقة تجنى على نفسك وتجهد أعصابك وبالتالى سيؤثر كل ذلك على صحتك، أنت فى حاجة إلى مساعدة الآخرين واكتساب الخبرة من ذويها.>راجع أهدافك جيدا اليوم وحاول أن تفهم خطوتك التالية حتى تتمكن من تنفيذها بالشكل المطلوب، ولكن لا تسعى إلى تدمير مكانتك من أجل ربح معركة وخسارة حرب، تعاونك مع بعض الأشخاص من ماضيك سوف يساعدك على إنجاز بعض الأمور العالقة على صعيد العمل بسرعة وكفاءة، اظهر نواياك الحسنة واجعلها معروفة فى علاقاتك مع الحبيب لكى تحصل على الاستقرار واحرص على أن تقدم كل ما لديك من أجله وحاول أن تخبره عن مدى التزامك بنجاح العلاقة العاطفية بينكما.>قم بعمل خطة فى بداية هذا اليوم واحرص على تحديد كل ما تريده وما تسعى إلى إنجازه على مدار اليوم، الوقت مناسب للتعامل مع أى مشكلة أو مهمة تتطلب منك تركيزا عاليا جدا، وكن على علم أن بعض الأشياء التى تقوم بها اليوم لها شروط وأحكام يجب أن تخضع لها حتى تتمكن من مواصلة الجهد والوصول إلى الأهداف التى ترغب فى تحقيقها.>حاول بذل الجهد المطلوب أثناء المشاركة فى فعاليات الأحداث التى من شأنها تحسين البيئة أو المجتمع أو ربما تقودك إلى توطيد علاقاتك مع أحبائك وأصدقائك، التغييرات الإيجابية سوف تساعدك على التقليل من الضغوط التى تشعر بها نتيجة المطالب التى وضعت على عاتقك من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون السيطرة على حياتك.

على الصعيد العاطفى، يتفهم الحبيب الظروف الصعبة التى تمر بها وهو يدعمك ويقدر ظروفك ومع هذا لا تهمل الاستماع إلى فضفضة قلبه لأنه لن يفعل ذلك الأمر مع أحد غيرك.

حظك اليوم برج الثور السبت 29/8/2015

تتمتع اليوم بالقدرة على التفكير العميق وإبداء الآراء البناءة، ولكن من الواضح أنك لن تستطيع أن تأخذ أى خطوة جديدة اليوم بدون التعاون من الزملاء والمحيطين بك فى كافة المجالات، أنت شخصية تحب الانضباط ولكن هناك البعض ممن حولك لا يحبون ذلك، انتهز أى فرصة للانتهاء من المهام التى تتطلب منك الانضباط والالتزام والتركيز اليوم.

توقعات علماء الفلك

>يبتسم لك الحظ اليوم على الصعيد المالى وكثير من الفرص المالية تتجه فى طريقها إليك، حاول أن تقوم بتوسيع المصالح الخاصة بك حتى تتمكن من زيادة الأرباح وتحسين الحالة المادية، احذر من أن تكون متراخيا وغير حذر مع أفكارك أو مع أى شخص يحاول التدخل فى الشئون الخاصة بك وتولى المسئولية بدلا منك ، احترم الأوقات وقم باختيار الإجراءات التنفيذية الحاسمة التى ترفع من شأن المؤسسة المهنية واسعَ لتحقيق النصر.

على الصعيد العاطفى تتأثر حالتك الرومانسية اليوم بالمزاج الرائع الذى فعلته الأخبار المالية وتجد الراحة والدعم المطلق من الشريك ومشاركته الفرحة.

حظك اليوم برج الأسد السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الميزان السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج القوس السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج العقرب السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

>محاولاتك التى تقوم بها اليوم من أجل اتباع طريقة معينة لإنجاز مهام العمل لن تكون هى الطريقة المثلى اليوم، يجب أن تتحمل اليوم نتيجة قراراتك وخطواتك التى بادرت بها فى الفترة الماضية، الوقت الذى قضيته فى معالجة مشكلة ما فى المنزل أفضل بكثير من الوقت الذى تقضيه بمفردك دون القيام بأى شىء.>اليوم ملىء بالخيارات الكثيرة فيما يتعلق بالأمور التى يجب عليك القيام بها والكثير من هذه الخيارات يؤدى إلى الارتباك وتقديم وعود لا يمكنك أن تفى بها، لذلك حاول التركيز بقدر الإمكان حتى لا تعترضك العقبات وتسبب لك التوتر، حاول أن يكون رد فعلك بطىء وأن تعمل على تعديل نظرتك للعلاقة العاطفية وأهميتها واحرص أن تضعها على سلم الأولويات حتى تصبح أكثر واقعية، وفكر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتمكن من تفادى العوائق، تذكر أن تخصص بعض الوقت من يومك للاستمتاع بالجلوس مع الأسرة التى تفتقدك.>تجد اليوم محاولات من بعض الأشخاص لإعطائك النصيحة ولكن بأسلوب عنيف، ولكنهم فى النهاية يريدون تقديم المصلحة لك، احرص على أن تتقبل تلك النصيحة وطبقها بقدر الإمكان حتى تحصل على أقصى استفادة منها، استرخ وفكر فيما يدور من حولك فربما لا يكون هذا اليوم هو الأنسب للتفكير فى التغيير أو ابتكار الأفكار الجديدة.>حافظ على علاقتك العاطفية فى حالة نشيطة وأضف إليها حالة من الرومانسية والغزل ودع الأجواء الممتعة تسيطر على كل أوقاتك، إذا تعلمت كيف تقترب أكثر من الناس الذين تتعامل معهم وتفهمت مطالبهم ورؤيتهم للأمور، فإن هذا من شأنه أن يجعلك تفهم أن الأمور ممكن أن تسير وفق طرق عديدة ولا تقتصر على الطريق الذى تفكر به فقط، تأكد من أنك تقوم بأداء واجبك ولا تغفل أيا من التفاصيل الصغيرة التى تسبب لك المشكلات وتضع أمامك العقبات دون أن تدرى، كن حذرا.>على الرغم من أنك تنتقل من مكان لآخر إلا أنك تشعر أنك لم تحقق شيئا ولم تصل إلى شىء مفيد حتى الآن، فمن الأفضل أن تركز كامل طاقتك على شىء واحد، أبدأ من الصفر واستمر فى بذل الكثير من الجهد حتى تصل إلى ما تريد، ابحث عن جذور المشكلات التى تواجهك وما يتعلق بها حتى تستطيع الوصول إلى الحل المناسب لها.>إذا كنت ترغب فى إحداث بعض التغييرات، سيكون عليك أن تلجأ إلى الإرادة القوية والعزيمة وإلا سيسيطر عليك التردد والقلق من جديد، قد تضطر وعن طريق الصدفة إلى التعامل مع شخص من ماضيك لديه خبرة كافية بأحد الأمور التى كنت ترغب فى متابعتها، إجراء تغييرات شخصية سوف تساعدك على تخفيف الإجهاد الذى يصيبك، أما عن العلاقة العاطفية فارتباطك القوى بالحبيب يتطلب منك بذل المجهود الكافى لتحسين الأجواء ولا تترك الأمور للوقت حتى لا يشعر منك الشريك بعدم الاهتمام.>ربما تجد أن بعض الأشخاص بحاجة إلى معرفة بعض المعلومات التى قد تساعدهم فى إنجاز المهام الموكلة إليهم فى مجال العمل، فإذا كنت تعرفها لا تتردد فى مساعدتهم ومنحهم إياها للحصول على ثقتهم ومساعدتهم فيما بعد، أنت لست مضطرا للاهتمام بجميع تفاصيل الأحداث التى تدور من حولك بل عليك أن تركز على الأمور الأساسية منها، سواء فى المكتب أو المنزل حتى لا تشغل بالك بالكثير من الأشياء.>تتمكن اليوم من التغلب على أى شىء إذا كنت تتحلى بالصبر والامتناع عن القيام بالأمور الحرجة والتى قد تضعك فى مواقف محرجة، الرحمة والتفاهم يساعدانك على اكتساب الاحترام من الآخرين والحصول على المساعدة التى تحتاجها للوصول إلى أهدافك وتحقيق طموحاتك، توسيع المصالح والصداقات وإقامة شبكة معارف واسعة يساعدك على التقدم والتطور.

العلاقة العاطفية فى أفضل حالاتها، ويفضل اليوم أن تقوم بمفاجئة الحبيب ولو بلفتة رومانسية بسيطة يفهم منها تقديرك له ومدى قوة تبادل الحب بينكما.

حظك اليوم برج العذراء السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

>عندما تظن أن كل شىء أصبح على ما يرام وكل ما خططت له يسير كما تريد، ستظهر عقبة جديدة تعرقل طريقك وتقف أمام تحقيق أحلامك والوصول إلى أهدافك، رد فعلك الأول سيكون الحزن والإحباط، الانفعال لن يفيدك ولن تستطيع أن تتحكم فى أعصابك وتنفيذ أى شىء اليوم، راقب من حولك حتى تستفيد من أخطائهم وتكتسب من خبراتهم.>حاول أن تتخذ اليوم قرارا بتعلم بعض من الأمور الجديدة التى تفيدك فى حياتك اليومية، فالتقاط المعلومات والمهارات والخبرات أو أى شىء آخر قد يؤدى إلى دفع حياتك المهنية نحو الأمام ويسهل لك الوصول إلى الأهداف، حافظ على إنجازاتك واستمر فى السير بخطى ثابتة وارفض السماح فى المسائل التى تخص العلاقة العاطفية عندما يتعلق الأمر بكرامتك أو المساس بها، ليس تعقيدا أو شىء من هذا القبيل ولكن الطرف الآخر يجب أن يفهم أن الإهانة ليست فى محلها.

اليوم قد يكون هناك نوع من توسيع المصالح الخاصة بك على الصعيد الشخصى مما يتيح لك الدخول فى فرص عمل فريدة من نوعها تعود بالنفع الجيد عليك وعلى أسرتك.

حظك اليوم برج السرطان السبت 29/8/2015

توقعات علماء الفلك

>أنت شخص منضبط وملتزم جدا فى عملك ولديك كل المقومات اللازمة لإنجاز أى مهمة توكل إليك فى وقت قياسى، تعرف قيمة الوقت جيدا ولذلك لن تسمح بضياع دقيقة واحدة من وقتك فى شىء تراه من وجهة نظرك تافها ولا قيمة له، إلى جانب أن لديك إرادة وعزيمة تساعدك على إنجاز جميع المهام التى تتولاها بكل مهارة وإبداع.>لا تعطى الفرصة لأى شخص من المحيطين بك ليتعدى على المسئوليات الملقاة على عاتقك، والتى من شأنها أن تسبب لك إهمال المهام الطارئة الخاصة بك، حاول التركيز على استكشاف الأمور التى تهمك واحرص على وضع استراتيجية تساعدك على الوصول إلى أهدافك والبقاء ضمن الحدود التى وضعتها لنفسك، على الصعيد الصحى تشعر اليوم بتحسن ونشاط وحيوية نتيجة الحصول على القسط الكافى من الراحة وحرصك الدائم على الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية اللازمة لمنحك القوة واللياقة بانتظام.