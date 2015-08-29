حظك اليوم برج الجدى السبت 29/8/2015

قم بعمل خطة فى بداية هذا اليوم واحرص على تحديد كل ما تريده وما تسعى إلى إنجازه على مدار اليوم، الوقت مناسب للتعامل مع أى مشكلة أو مهمة تتطلب منك تركيزا عاليا جدا، وكن على علم أن بعض الأشياء التى تقوم بها اليوم لها شروط وأحكام يجب أن تخضع لها حتى تتمكن من مواصلة الجهد والوصول إلى الأهداف التى ترغب فى تحقيقها.>حاول بذل الجهد المطلوب أثناء المشاركة فى فعاليات الأحداث التى من شأنها تحسين البيئة أو المجتمع أو ربما تقودك إلى توطيد علاقاتك مع أحبائك وأصدقائك، التغييرات الإيجابية سوف تساعدك على التقليل من الضغوط التى تشعر بها نتيجة المطالب التى وضعت على عاتقك من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون السيطرة على حياتك.

على الصعيد العاطفى، يتفهم الحبيب الظروف الصعبة التى تمر بها وهو يدعمك ويقدر ظروفك ومع هذا لا تهمل الاستماع إلى فضفضة قلبه لأنه لن يفعل ذلك الأمر مع أحد غيرك.