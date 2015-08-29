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حظك اليوم برج العذراء السبت 29/8/2015

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حظك اليوم برج العذراء السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج العذراء السبت 29/8/2015
عندما تظن أن كل شىء أصبح على ما يرام وكل ما خططت له يسير كما تريد، ستظهر عقبة جديدة تعرقل طريقك وتقف أمام تحقيق أحلامك والوصول إلى أهدافك، رد فعلك الأول سيكون الحزن والإحباط، الانفعال لن يفيدك ولن تستطيع أن تتحكم فى أعصابك وتنفيذ أى شىء اليوم، راقب من حولك حتى تستفيد من أخطائهم وتكتسب من خبراتهم.
>حاول أن تتخذ اليوم قرارا بتعلم بعض من الأمور الجديدة التى تفيدك فى حياتك اليومية، فالتقاط المعلومات والمهارات والخبرات أو أى شىء آخر قد يؤدى إلى دفع حياتك المهنية نحو الأمام ويسهل لك الوصول إلى الأهداف، حافظ على إنجازاتك واستمر فى السير بخطى ثابتة وارفض السماح فى المسائل التى تخص العلاقة العاطفية عندما يتعلق الأمر بكرامتك أو المساس بها، ليس تعقيدا أو شىء من هذا القبيل ولكن الطرف اآهخر يجب أن يفهم أن الإهانة ليست فى محلها.

اليوم قد يكون هناك نوع من توسيع المصالح الخاصة بك على الصعيد الشخصى مما يتيح لك الدخول فى فرص عمل فريدة من نوعها تعود بالنفع الجيد عليك وعلى أسرتك.

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مصر 365

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