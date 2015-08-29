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حظك اليوم برج الثور السبت 29/8/2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج الثور السبت 29/8/2015
تتمتع اليوم بالقدرة على التفكير العميق وإبداء الآراء البناءة، ولكن من الواضح أنك لن تستطيع أن تأخذ أى خطوة جديدة اليوم بدون التعاون من الزملاء والمحيطين بك فى كافة المجالات، أنت شخصية تحب الانضباط ولكن هناك البعض ممن حولك لا يحبون ذلك، انتهز أى فرصة للانتهاء من المهام التى تتطلب منك الانضباط والالتزام والتركيز اليوم.
>يبتسم لك الحظ اليوم على الصعيد المالى وكثير من الفرص المالية تتجه فى طريقها إليك، حاول أن تقوم بتوسيع المصالح الخاصة بك حتى تتمكن من زيادة الأرباح وتحسين الحالة المادية، احذر من أن تكون متراخيا وغير حذر مع أفكارك أو مع أى شخص يحاول التدخل فى الشئون الخاصة بك وتولى المسئولية بدلا منك ، احترم الأوقات وقم باختيار الإجراءات التنفيذية الحاسمة التى ترفع من شأن المؤسسة المهنية واسعَ لتحقيق النصر.

على الصعيد العاطفى تتأثر حالتك الرومانسية اليوم بالمزاج الرائع الذى فعلته الأخبار المالية وتجد الراحة والدعم المطلق من الشريك ومشاركته الفرحة.

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مصر 365

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