حظك اليوم برج القوس السبت 29/8/2015

على الرغم من أنك تنتقل من مكان لآخر إلا أنك تشعر أنك لم تحقق شيئا ولم تصل إلى شىء مفيد حتى الآن، فمن الأفضل أن تركز كامل طاقتك على شىء واحد، أبدأ من الصفر واستمر فى بذل الكثير من الجهد حتى تصل إلى ما تريد، ابحث عن جذور المشكلات التى تواجهك وما يتعلق بها حتى تستطيع الوصول إلى الحل المناسب لها.

>إذا كنت ترغب فى إحداث بعض التغييرات، سيكون عليك أن تلجأ إلى الإرادة القوية والعزيمة وإلا سيسيطر عليك التردد والقلق من جديد، قد تضطر وعن طريق الصدفة إلى التعامل مع شخص من ماضيك لديه خبرة كافية بأحد الأمور التى كنت ترغب فى متابعتها، إجراء تغييرات شخصية سوف تساعدك على تخفيف الإجهاد الذى يصيبك، أما عن العلاقة العاطفية فارتباطك القوى بالحبيب يتطلب منك بذل المجهود الكافى لتحسين الأجواء ولا تترك الأمور للوقت حتى لا يشعر منك الشريك بعدم الاهتمام.

شبكةعيونالإخبارية

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