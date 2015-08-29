أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو السبت 29/8/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/8/2015 حظك اليوم برج الدلو السبت 29/8/2015
ربما تفكر اليوم فى تعديل الطريقة التى تتبعها فى التفكير من أجل التعامل بشكل صحيح وواقعى مع المواقف التى تتعرض لها فى مجال العمل، تريد أن تجرب اليوم شيئا جديدا أو نشاطا مختلفا لم تقم به من قبل ربما من أجل القضاء على الروتين الممل، يجب أن تكون حذرا وحريصا فى اختيار هذه الأنشطة حتى لا تعود بالسلب على حالتك الصحية.
>احذر اليوم من التدخل فى شجار أو نزاعات قد تؤدى إلى إصابتك جسديا وتعريض نفسك للخطر، حاول أن تقوم ببذل المزيد من الجهد فى العمل والتركيز على أن تكون خلاقا بأمور تتعلق بالمهام التى تقوم بها وأيضا كيفية التعامل مع أسرتك، لا تخاف أن تكون مختلفا وحاول التفكير فى العديد من الأمور الجديدة والخارجة عن المألوف، فربما تكون هذه فرصتك للتميز وإبراز مهاراتك المختلفة، علاقتك العاطفية فى حالة سبات عميق ويجب عليك أن تعجل بإيقاظها سريعا لضمان الحفاظ على الشريك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى