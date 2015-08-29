حظك اليوم برج الدلو السبت 29/8/2015

ربما تفكر اليوم فى تعديل الطريقة التى تتبعها فى التفكير من أجل التعامل بشكل صحيح وواقعى مع المواقف التى تتعرض لها فى مجال العمل، تريد أن تجرب اليوم شيئا جديدا أو نشاطا مختلفا لم تقم به من قبل ربما من أجل القضاء على الروتين الممل، يجب أن تكون حذرا وحريصا فى اختيار هذه الأنشطة حتى لا تعود بالسلب على حالتك الصحية.

>احذر اليوم من التدخل فى شجار أو نزاعات قد تؤدى إلى إصابتك جسديا وتعريض نفسك للخطر، حاول أن تقوم ببذل المزيد من الجهد فى العمل والتركيز على أن تكون خلاقا بأمور تتعلق بالمهام التى تقوم بها وأيضا كيفية التعامل مع أسرتك، لا تخاف أن تكون مختلفا وحاول التفكير فى العديد من الأمور الجديدة والخارجة عن المألوف، فربما تكون هذه فرصتك للتميز وإبراز مهاراتك المختلفة، علاقتك العاطفية فى حالة سبات عميق ويجب عليك أن تعجل بإيقاظها سريعا لضمان الحفاظ على الشريك.

شبكةعيونالإخبارية

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