إعلاميات مواطنات يحتفين بيوم المرأة الإماراتية

احتفت إعلاميات إماراتيات يعملن في مؤسسات إعلامية محلية مختلفة، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من شهر أغسطس كل عام، اعتبارا من العام الجاري، من خلال إطلاق مبادرة «أم الشهيد أمنا.. أبناء الشهيد أبناؤنا». وأكدن أن تحديد هذا اليوم للمرأة الإماراتية، حدث استثنائي يجسد قيمة ورسالة وأهمية المرأة الإماراتية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للرجل في منظومة التنمية المستدامة.

ورفعت الإعلاميات في هذا اليوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مثمنات دورها الريادي ومواقفها في خدمة المرأة، كما أن سموها ساعدت المرأة الإماراتية على الارتقاء بفكرها وعملها، من أجل مصلحة الوطن والمجتمع والأسرة.

أغنية وطنية

أوضحت ميثاء إبراهيم، وهي إعلامية في شبكة قنوات دبي، أن مبادرتها في يوم المرأة الإماراتية هي مشاركتها مع نخبة من إعلاميات الدولة اللاتي يعملن في شتى المؤسسات الإعلامية المحلية، في إعداد أغنية وطنية باسم «لبيه.. للدار لبيه»، يحتفين من خلالها بالمرأة الإماراتية التي ارتقت على شتى المستويات المحلية والعربية، بل والعالمية. وأوضحت أنه بدعم من القيادة الرشيدة والحكيمة، أصبحت المرأة الإماراتية نموذجا متفردا على شتى الأصعدة. كما شاركت ميثاء إبراهيم مع بعض زميلاتها الإعلاميات في مبادرة «الشهيد»، حيث يأتي إطلاقها عرفانا بالدور البطولي الذي قام به شهداء الوطن داخل وخارج الدولة، وقد نذروا أرواحهم للوطن والدفاع عنه.

أمهات الشهداء

وأكدت الإعلامية ندى علي الرئيسي، من مؤسسة أبوظبي للإعلام، أن مشاركتها في مبادرة «أم الشهيد أمنا.. أبناء الشهيد أبناؤنا»، تشرفها كثيرا، وذلك إيمانا بالدور البطولي لشهداء الوطن. وأكدت أنه من الضروري أن يساهم المجتمع بأسره، في دعم أمهات وعائلات وأسر الشهداء، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، إضافة إلى إطلاق هاشتاق «أم الشهداء أمنا.. أبناء الشهيد أبناؤنا»، والذي يأتي تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لتكريم أمهات الشهداء، وللقيام ولو بجزء من رد الجميل لأسر هؤلاء الشهداء، الذين ضحوا بكل ما هو غال ونفيس في سبيل الذود عن الوطن.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية يأتي تزامنا مع انتخابات المجلس الوطني التي يترقبها ويتابعها جميع المواطنين والمواطنات، وبشكل خاص اللاتي أقبلن بثقة على ترشيح أنفسهن للفوز بعضوية المجلس، ولم يأتِ ترشيحهن من فراغ، بل أثبتن أنهن أهل لثقة القيادة والشعب، واستطعن في كل المواقع التي وصلن إليها أن يتركن بصمة واضحة، وهن في سعي دائم لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب التي تعطي لمشاركتهن في الحياة العامة مضمونا حقيقيا وبعدا اجتماعيا وأهدافا رائدة.

وأكدت أن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، تعد نموذجا لكثير من دول المنطقة والعالم.

وتقول نورا المرزوقي، إعلامية في شبكة قنوات دبي، إنها شاركت في المبادرة، مؤكدة أن الأرواح هي أغلى ما يقدمه أبناء الإمارات فداء لهذا الوطن الغالي، في سبيل رفعة الدولة والحفاظ على مكتسباتها، وحماية أمن واستقرار الدول الشقيقة، مشيرة إلى أن أمهات الشهداء قدمن مثالا رائعا في الوطنية والوفاء للقيادة الرشيدة، وتجلى ذلك بفخرهن واعتزازهن باستشهاد أبنائهن، معتبرات ذلك وسام فخر وعزة.

نموذج فريد

وأشارت فاطمة الظاهري، إعلامية في قنوات شبكة دبي، إلى أن تخصيص يوم 28 من أغسطس للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، إنما هو اعتزاز وثناء ودعم لها، حيث تخطت عن اقتدار وبكفاءة مراحل متقدمة، وقطعت أشواطا كثيرة عكست رؤى الإمارات وقيادتها وتطلعات شعبها إلى تجاوز مرحلة احترام حقوق المرأة لتصبح نموذجا فريدا.