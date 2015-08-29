معاً ضد الابتزاز الإلكتروني يردع العابثين

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وسم # معا ضد الابتزاز الإلكتروني لدعم واستكمال جهود حملة الابتزاز الإلكتروني التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي ممثلة في خدمة الأمين، والتي تأتي لتوعية جمهور المتعاملين في الدولة وخارجها بالمخاطر والأضرار الناجمة عن عدم الاهتمام والحرص الكافي أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية وذلك في ظل النمو والتطور الكبير الذي تشهده الدولة لجهة الإقبال المتزايد على استخدام التقنيات الحديثة.

وتداول المغردون آلاف التغريدات المتعلقة بمخاطر استخدام الشبكات الإلكترونية دون حرص، خصوصاً في مواضيع تداول الصور والبيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة العنكبوتية، حيث فضلوا المساهمة كل حسب معلوماته في ردع عمليات الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ووضع النصائح والحلول الكفيلة بالتقليل من مخاطر هذه المشكلة، وعبروا عن تفاعلهم الكبير مع جهود شرطة دبي ممثلة في خدمة «الامين» في حماية الجمهور.

تطبيقات

ونشر عناصر خدمة «الامين» بشرطة دبي عبر تويتر روابط فيديوهات لتمكين مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي من تنزيل التطبيقات الذكية على هواتفهم ضن ضوابط الحماية التي لا تسمح للآخرين باختراق حساباتهم والحصول على ملفاتهم الشخصية، وذلك عبر هاشتاق ثانوي يتبع التوعية بالحملة تحت اسم # ثقف نفسك.

وغردت شبكة قنوات دبي عبر هاشتاق #معا ضد الابتزاز الإلكتروني برقم الجهات المختصة بمعالجة قضايا الابتزاز، فيما كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عبر تغريداتها عن أساليب وصول ضعاف النفوس للأشخاص وانتهاك خصوصيتهم ومن ثم استخدام البيانات الشخصية والصور وغيرها لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة. وحذرت الجمهور من الوقوع ضحية لهؤلاء ونوهت بعدم قبول دعوة الحديث المنفرد أو تبادل معلومات شخصية مع اشخاص مجهولين.

عقوبات

وغرد المواطن سليمان «المس بالآداب العامة عبر الانترنت يعرض صاحبه للحبس والغرامة»، وعبر الدكتور محمد مراد عبدالله عن أن العقوبة في القانون الإماراتي بخصوص قضايا الابتزاز تصل إلى السجن عامين وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون درهم.