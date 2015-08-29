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باقات ورد لبنات الوطن العاملات في «مجموعة جميرا»

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باقات ورد لبنات الوطن العاملات في «مجموعة جميرا» باقات ورد لبنات الوطن العاملات في «مجموعة جميرا»

احتفلت مجموعة جميرا بـيوم المرأة الإماراتية، وبهذه المناسبة بادر القائمون على كل من «مدينة جميرا» و«جميرا بيتش هوتيل» بإعداد قوالب من الحلوى خصيصاً لهذه المناسبة، وتقديمها إلى جميع الموظفات الإماراتيات مع الورود التي رمزت بألوانها إلى ألوان علم الوطن، وذلك تثميناً لإخلاصهن وتفانيهن في العمل، وجهودهن طوال مدة خدمتهن، وكذلك لمساهماتهن في الارتقاء بمكانة المجموعة.

وتعبيراً عن سعادتها بهذه المبادرة، قالت هنادي نجيب سعيد النومان الشامسي، مدير إدارة الموارد البشرية لجميرا بيتش هوتيل: «نحن سعداء وفخورون بتخصيص يوم خاص للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، الأمر الذي يدل على المكانة المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة»، مشيرة إلى أن «هذه المبادرة الفريدة تمثل عنصراً آخر يضاف إلى العديد من المزايا التي يمتاز بها العمل داخل المجموعة، وهي دائماً ما تسعى إلى تطوير مواهب موظفيها وصقل مهاراتهم وتقدير الجهود التي يبذلونها، إذ تولي المجموعة أهمية خاصة للكوادر الوطنية.

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