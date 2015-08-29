«طب أسنان عجمان» تستقبل 500 مريض يومياً

استفاد أكثر من 150 ألف حالة من العلاجات المجانية التي وفرتها كلية طب الأسنان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، منذ افتتاح العيادات الخارجية في الجامعة العام 2000، تمثلت في تركيب الأسنان وعمل الحشوات بمختلف أنواعها وعلاج وجراحة اللثة والتدخلات الجراحية البسيطة والمعقدة، وذلك على مدى 12 ساعة يومياً بفضل المختبرات الإنتاجية للعيادات، بحسب ما أوضح الدكتور سالم أبو فناس عميد كلية طب الأسنان، مضيفاً أن تقديم العلاجات المجانية والفحوص الطبية لطلبة المدارس في عجمان يتم بالتعاون مع المنطقتين الطبية والتعليمية في الإمارة، كما أن هناك العديد من المواضيع البحثية يقدمها الطلبة سنوياً تهدف إلى إثراء الخدمات الطبية وتطويرها.

130 وحدة

وأضاف الدكتور أبو فناس أنه تم تجديد عيادات معالجة الأسنان في الكلية قبل بدء العام الدراسي الحالي، وتزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة الطبية الحديثة التي تتلاءم مع المعايير العالمية لتدريس طب الأسنان، وتحتوي هذه العيادات على 130 وحدة علاج يمكنها استقبال 130 مريضاً في الساعة، بحيث تعالج يومياً بين 450 إلى 500 مريض مجاناً في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

وأكد أن الكلية تستقبل سنوياً أكثر من 400 طلب فيما تبلغ قدرتها الاستيعابية 150 طالباً وطالبة في مقر الجامعة بعجمان، وهو عدد محدد بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم اختياره من الحاصلين على الثانوية العامة بدرجات لا تقل عن 90%، مشيرا إلى أنه تم رفض أكثر من 100 طلب هذا العام، لطلبة حاصلين على درجات تفوق المعدل المطلوب بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة في الكلية.

سنة الامتياز

وأوضح عميد كلية طب الأسنان أن العلاجات المقدمة في العيادات تندرج ضمن التخصصات المقدمة للطلبة في السنتين الرابعة والخامسة وسنة الامتياز، تحت إشراف مباشر من أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون مؤهلات عالية في طب الأسنان.

وبين أنه تم اعتماد وتطبيق برنامج الماجستير في العلاجات التحفظية والترميمية للأسنان من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدته 3 سنوات دراسية، حيث يدرس الطالب خلالها 57 ساعة معتمدة مشمولة بالبحث في العلوم الأساسية والإكلينيكية، لافتا إلى أن أول من حصل على الماجستير في دفعته الأولى التي أطلقت منذ ثلاث سنوات مضت، هما طالبتان مواطنتان سيتم تخريجهما في حفل التخريج المقبل للعام الدراسي الحالي 2014- 2015.

5 طلبة للماجستير

وقال: تقبل الكلية 5 طلبة لدراسة الماجستير كحد أقصى سنويا بحسب ما حددت الوزارة، ويتم تدريس طلبة الماجستير في العيادات العلاجات المتقدمة والمتطورة حسب المعايير الحديثة في المجالات المختلفة، فيما يتم التركيز على حشوات العصب والعلاجات الترميمية والتجميلية والتركيبات الثابتة، مضيفا أن ذلك البرنامج يشمل الفروع الثلاثة في مجال طب الأسنان، كما تتم مناقشة اعتماد الجانب الإكلينيكي للبرنامج مع الكلية الملكية للجراحين بايرلندا، من خلال اتفاقية تعاون متبادل مع كلية عجمان لطب الأسنان.

وتشرف الكليتان على إدارة برنامج تدريبي داخل الكلية بالجامعة لتدريس الخريجين وتأهيلهم للحصول على شهادة الزمالة للكلية الملكية للجراحين ومنحهم الخبرة الكافية المطلوبة لنيل الترخيص للعمل في مجال طب الأسنان بالدولة من قبل وزارة الصحة والتي تعترف بكل الساعات التدريسية التي يقضيها الخريجون بالمركز التدريبي بالجامعة والذي ينتسب إليه سنوياً ما يزيد على 80 طبيباً، كما أن لديها اتفاقات مع مجموعة من المستشفيات الخاصة بالدولة لتدريب الطلبة وربط المعلومة بين طب الأسنان والطب العام نظرا لوجود تداخل بين التخصصين.

3 مراحل

ولفت أبو فناس إلى أن دراسة الطب في الكلية تتم على 3 مراحل ولمدة 5 سنوات، المرحلة الأولى العلوم الأساسية والطبية ومدتها عامان والمرحلة الثانية ما قبل المرحلة السريرية ومدتها عام، حيث يقوم الطلبة بالتدريب على تقديم كافة العلاجات في المعامل المماثلة على الدمى بحيث يرتبط النظري بالعملي، وفي هاتين المرحلتين يتم تجهيز الطالب معرفيا وعلميا ويهيأ لعلاج المرضى بداية من السنة الرابعة.

والمرحلة الثالثة السريرية ومدتها عامان، يقوم الطلبة خلالها بتقديم كافة العلاجات للمرضى بإشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مبينا في الوقت ذاته أن كل هذه المراحل يتبعها عدد كبير من المحاضرات والندوات يتم من خلالها تقديم المعلومة النظرية وتنضج تلك المعلومات في حلقات الدروس المصغرة.

وقال إن عدد الطالبات المنتسبات للكلية يبلغ ضعف عدد الطلبة المنتسبين إليها، فيما تتعدى نسبة الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس من المواطنين 14%.

80 %

يُشكّل الطلبة المواطنون 80% من دارسي برامج الماجستير بالكلية، وأغلبهم لديه عيادة خارجية يستقبل فيها الحالات الأكثر تعقيدا من المرضى الذين يأتون لعيادات الكلية.

وكشف عميد كلية طب الأسنان بجامعة عجمان عن عزم الكلية طرح برامج جديدة لدراسة الماجستير مثل تخصص تقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وحشوات العصب، لإتاحة الفرصة أمام الدارس للاختيار ضمن باقة من برامج الماجستير والتخصص فيها.