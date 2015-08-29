رئيس أوغندا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

تسلم الرئيس يويري كاغوتا موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا، أوراق اعتماد عبد الله محمد التكاوي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى أوغندا. ونقل السفير للرئيس الأوغندي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سفير الدولة حرص قيادة البلاد الرشيدة على تطوير علاقاتها الثنائية مع القارة الإفريقية بصفة عامة وجمهورية أوغندا. من جانبه حمل موسيفيني السفير عبد الله التكاوي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة.