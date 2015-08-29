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قرينة ملك البحرين تهنئ الشيخة فاطمة

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قرينة ملك البحرين تهنئ الشيخة فاطمة قرينة ملك البحرين تهنئ الشيخة فاطمة

هنأت الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأشادت قرينة ملك مملكة البحرين بمبادرة سمو الشيخة فاطمة المتميزة بتخصيص يوم وطني للمرأة الإماراتية، مثمنة في الوقت ذاته رعايتها وإسهاماتها الكريمة والمستمرة التي تحظى بنتائجها اليوم المرأة الإماراتية في ضوء ما يشهد لها من نجاح لافت وعطاء قيّم استطاعت أن تثبت دعائمه وترسخ أثره في المجالات كافة وعلى جميع المستويات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخة سبيكة أعربت في برقية بعثتها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن خالص تهانيها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في دورته الأولى وتم تخصيصه للاحتفاء بالمرأة المنضوية في صفوف القوات المسلحة تقديراً لدورها وعطاءاتها في هذا المجال المهم.

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