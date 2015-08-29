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رئيس البرلمان العربي يهنئ «أم الإمارات»

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رئيس البرلمان العربي يهنئ «أم الإمارات» رئيس البرلمان العربي يهنئ «أم الإمارات»

هنأ أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بعيد المرأة الإماراتية.

وقال الجروان تأتي هذه المناسبة احتفاء بالمرأة الإماراتية العاملة في القوات المسلحة وتضحياتها الجليلة تجاه وطنها وأمتها وإنجازات المرأة الإماراتية بشكل عام في شتى المجالات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرعاية الحكيمة لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وضعت المرأة الإماراتية في مقدمة الصفوف من خلال تشجيعها وفتح كافة الآفاق أمامها لتساهم مع الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني، مشيرا الى أن المرأة الإماراتية اليوم قد تبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف المناصب القيادية العليا.

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