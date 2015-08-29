حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه سعيد علي علوان الحبسي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة علي راشد محمد حسن الحبسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، وعدد من شيوخ القبائل والمسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين، ولفيف من أهل العريس وأصدقائه.