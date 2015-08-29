البيئة: لجنة حكومية ثلاثية تفحص نسبة الشحوم بمحطات الشرب بأسيوط

كتب محمد محسوب

قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن لجنة ثلاثية مكونة من وزاراتى الصحة والبيئة بالإضافة الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستمر السبت على جميع محطات الشرب بأسيوط وستجرى فحص للمياه بها.

>وأضاف الدكتور جمال الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقرر إعادة فتح محطات الشرب بالمحافظة من عدمه بناء على تقريرها من خلال التعرف على نسبة الشحوم بالمياه بجوار المحطات وبفرع النيل بشكل عام.

>وأكد الصعيدى، أن جميع محطات محافظة المنيا تعمل بكامل طاقتها موضحا أنه فى أسيوط تم تشغل محطات الآبار الجوفية الاحتياطية وتعمل بكامل طاقتها وتكفى احتياجات المحافظة.

>جدير بالذكر أن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أكد أن بقعة المازوت بنهر النيل انحصرت أمام محطة كهرباء الحمرا بأسيوط، مؤكدا أنها تلاشت بجميع الأماكن الأخرى بمحافظتى المنيا وأسيوط بسبب العوامل الجوية، مضيفا فى التقرير الصادر عن الوزارة مساء اليوم حول حالة نهر النيل بالمنطقة، أنه لا يوجد أى تأثير على مياه نهر النيل بسبب تسرب المازوت، حيث إن شركة المياه تقوم بأخذ عينات دورية كل ساعة للتأكد من خلو المياه من التلوث.

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