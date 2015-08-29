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رئيس المترو: تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول الثلاثاء المقبل

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رئيس المترو: تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول الثلاثاء المقبل رئيس المترو: تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول الثلاثاء المقبل
أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو أنه تقرر تشغيل القطار المكيف الثالث الجديد بالخط الأول لمترو الأنفاق (المرج ـ حلوان) يوم الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من كل الاختبارات وتجارب تشغيله للاطمئنان على إجراءات السلامة.

وأضاف رئيس شركة المترو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القطار سيدخل الخدمة ضمن جدول التشغيل الطبيعى الخاص بالخط الأول الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أنه تم تصنيعه داخل مصنع "سيماف" ضمن التعاقد المبرم مع شركة "هونداى روتم" الكورية.

وقال رئيس شركة المترو إن وزارة النقل تعاقدت مع شركة هونداى روتم الكورية لتصنيع وتوريد 20 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الأول، بالاشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

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