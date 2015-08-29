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وزير الرى: اتخذنا إجراءات ضد شركة كهرباء واقعة المازوت والأمر لن يمر

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وزير الرى: اتخذنا إجراءات ضد شركة كهرباء واقعة المازوت والأمر لن يمر وزير الرى: اتخذنا إجراءات ضد شركة كهرباء واقعة المازوت والأمر لن يمر
أكد حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن محطات مياه المنيا آمنة وتعمل باستمرار ولم تتأثر بتسرب المازوت الذى تسرب من إحدى محطات الكهرباء بأسيوط، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات ضد محطة كهرباء أسيوط وتحرير محضر ضد محطة الكهرباء، وآخر لمخالفة قانون النيل وتلوثيه ضد شركة الكهرباء بسبب الخطأ البشرى الذى لن يمر مرور الكرام.

وقال "المغازى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن لنشات وزارة الرى تجوب مياه أسيوط للاطمئنان على المياه، وهناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات لهذا الأمر، وتم شفط معظم الكمية ويتبقى بعض البقع التى سيتم شفطها علمياً.

وأوضح وزير الرى والموارد المائية، أن زيارته مع الرئيس السيسى لدولة سنغافورة تهدف للاستفادة من إمكانيات الدولة اللآسيوية الصاعدة والرائدة فى مجالات تحلية مياه البحر، وتحلية مياه الصرف الصحى، لما تمتلكه هذه الدولة من تكنولوجيا حديثة تمكنها من ذلك.

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