معاريف: تعيين جون كيرس قائدا جديدا للقوات متعددة الجنسيات فى سيناء قريبا

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فى تقرير لمحرر الشئون العسكرية والأمنية "يوسى مليمان" النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب القوات متعددة الجنسيات mfo المتواجدة حاليا فى شبه جزيرة سيناء، رغم التقارير الأمريكية التى تردد ذلك.

وأضافت الصحيفة أن المسئول الأمريكى المستقيل مؤخرا من وزارة الخارجية الأمريكية "جين كيرس" والذى سيعين فى القريب العاجل، مسئول عن قوات المراقبين متعددة الجنسيات فى سيناء “MFO” ، سيزور إسرائيل هذا الأسبوع .

وأوضحت الصحيفة أن هذا التعيين سيكون إثباتا على أن الولايات المتحدة لن تسحب هذه القوات من سيناء وأنها ملتزمة بالمسئولية التى ألقتها على نفسها خلال اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية منذ 30 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن "كيرس" رفض التعليق على سحب القوات متعددة الجنسيات من سيناء بالقول" من الأفضل عدم الرد على هذا الأمر وسأدرس هذا الموضوع ".

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تعارض وبشدة سحب القوات متعددة الجنسيات من سيناء لكونها تراقب التزام كل من مصر وإسرائيل باتفاقية السلام الموقعة بينهما فى عام 1979.