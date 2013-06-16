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منظمة حقوقية بالمنيا: خطاب مرسي تهديد واضح للشعب

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منظمة حقوقية بالمنيا: خطاب مرسي تهديد واضح للشعب منظمة حقوقية بالمنيا: خطاب مرسي تهديد واضح للشعب

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا ان الرئيس مرسى  يوجه من خلال خطابه رسالة تهديد الى الشعب المصرى بأكمله من خلال أنصاره من التيارات الإسلامية المختلفة ويصف المصريين بأنهم اتباع للنظام السابق.

واشارت المنظمة في بيان لها  ان الرئيس تحول الى الخادم الجديد لسياسات الولايات المتحدة الامريكية بالشرق الاوسط  وينفذ الاجندة الدولية بحذافيرها داخل سوريا  لكسب ود الادارة الامريكية قبيل 30 يونيو  من جانب ومن جانب اخر لتحويل مسار الصراع العربى الاسرائيلى الى صراع مذهبى وهمى بين السنة والشيعة داخل سوريا بتخطيط الاستخبارات المركزية الامريكية والسعودية  وباشراف تنظيم الاخوان المسلمون المدعوم من تركيا داخل سوريا  ودعا الى تحالف مصرى سورى فى مواجهة الاخوان والتنظيمات الوهابية بسوريا ومن ناحية اخرى يسعى الرئيس  من خلال خطابه الى ابعاد التيارات الاسلامية وعلى راسها السلفيين والجماعات الاسلامية من داخل المشهد السياسى المصرى بالهاءهم اما بقضية التشيع او نصرة الشعب السورى كى تستحوذ الاخوان على الحكم وتنفرد به تماما.

ان كافة المؤشرات تشير الى بدء العد التنازلى لسقوط حكم الاخوان المسلمون داخل بدءا من يونيو الجارى  والتحام الشعب المصرى والشرطة والجيش لاسقاط حكم الاخوان  بثورة شعبية وطنية كبري.

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أونا

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