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ياسر برهامى: "لا للأحزاب الدينية" لا تشغلنا.. ولم نر لها وجودا على الأرض

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ياسر برهامى: "لا للأحزاب الدينية" لا تشغلنا.. ولم نر لها وجودا على الأرض ياسر برهامى: "لا للأحزاب الدينية" لا تشغلنا.. ولم نر لها وجودا على الأرض
أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن حملة "لا للأحزاب الدينية" التى تجمع توقيعات للمطالبة بحل حزب النور لا تشغلهم، وقال "برهامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الدولة يوجد فيها قانون وقضاء ودستور فالمسألة ليست أن يرغب أحد فى عدم وجود حزب يجمع توقيعات لإلغائه".

وانتقد "برهامى" حملة لا للأحزاب الدينية، مشيرا إلى أنها تتعامل مع نصوص الدستور بشكل فضفاض ويدعون أن حزب النور قائم على أساس دينى.

وحول جمع الحملة توقيعات فى المحافظات المتركز فيها حزب النور، قال "برهامى": "الحملة تدعى أنها جمعت 100 ألف توقيع لحل حزب النور فأين الدليل على هذه التوقيعات؟ مضيفاً: "حتى لو وصلت الحملة لهذا الرقم فهناك قضاء يبت فى مثل هذه الأمور".

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