"الكهرباء": انتهاء الخطة العاجلة خلال يومين بعد إضافة 144 ميجا وات للشبكة

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه فى خلال يومين سيتم الانتهاء من الخطة العاجلة، التى أطلقتها الوزارة منذ ما يقرب من 8 أشهر لإضافة 3632 ميجاوات بتكلفة 2 مليار و600 مليون دولار.

وأوضح اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتبقى من الخطة العاجلة يبلغ 144 ميجاوات، موضحا أنه سيتم الانتهاء من إضافتها خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أن الجدول الزمنى للخطة ينتهى فى 30 أغسطس.

وأشار اليمانى إلى أن الوحدات المتبقية تبلغ قدرتها 144 ميجاوات بمناطق شرم الشيخ والغردقة، موضحا أنه ستتم إضافة وحدتين بقدرة 48 ميجاوات لكل وحدة فى الغردقة ووحدة بقدرة 48 ميجا وات بشرم الشيخ.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية انتهت من المرحلة الأولى والثانية للخطة العاجلة التى أعلنتها منذ 8 أشهر لإضافة 3632 ميجاوات حتى نهاية أغسطس، لتلبية احتياجات المواطنين بتكلفة بلغت 2 مليار و600 مليون دولار، وذلك فى وقت قياسى لم يحدث فى تاريخ الوزارة.

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