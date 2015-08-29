4 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

جولة جديدة تستعد للانطلاق من الدوري الأقوى والأعرق الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم FilGoal.com نصائح لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الرابعة.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم التالي على التوالي. (تعرف على تفاصيل دوري FilGoal.com)

وتنطلق الجولة الرابعة بإقامة 8 مباريات يوم السبت والبداية مع نيوكاسل ضد أرسنال ومباراتين يوم الأحد.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة الرابعة 4 نصائح لرواد Fantasy..

1) كولاروووووف

لا تفكر كثيرا. أذهب وضم أليكساندر كولاروف إلى فريقك.

المشكلة الوحيدة التي كانت تواجه كولاروف الموسم الماضي وتواجهك أثناء ضم لاعبين هي.. هل يلعب كورلاروف أساسيا هذه المرة أو كليتشي سيلعب؟

دائما ما يلعب كليتشي مرة ثم يعود مانويل بيلليجريني ويضع كليتشي على مقاعد البدلاء ويبدأ بكورلاروف.

ولكن الأزمة تم حلها الآن.

بيلليجريني أكد إصابة كليتشي وابتعاده عن تشكيل سيتي. ليتأكد حضور كولاروف في المواعيد القادمة.

سيتي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام تشيلسي وإيفرتون. فماذا سيفعل أمام واتفورد وكريستال بالاس ووست هام.

أذهب وضم كولاروف إلى فريقك.

2) عودة روني

"شششششششششششششش" هكذا رد واين روني على الجميع بثلاثية في مشوار دور أبطال أوروبا.

ربما حان وقت تسجيل روني الآن في الدوري الإنجليزي.

العديد والعديد قام "برمي" روني خارج تشكيلة فريقه نظرا لأداء اللاعب في الفترة الأخيرة.

ولكن الآن الوضع تغيير. فعودة روني لحاسة التهديف وثلاثيته في مرمى بروج ستؤثر بالتأكيد على اللاعب في الدوري.

وعلى الرغم من صعوبة جدول مباريات مانشستر يونايتد وخصوصا الـ5 جوالات القادمة إلا أن عليك الاطمئنان في حالة عودة روني إلى مستواه المعهود.

فإذ كان روني مازال في فريقك فأعطي له فرصة جديدة فربما تندم.

3) ثنائي ليستر

ضد بورنموث ثم ضد أستون فيلا ثم ضد ستوك سيتي. ما ينتظر ليستر سيتي في الثلاث جوالات القادمة.

فاغتنم الفرصة واستغل جدول ليستر سيتي.

الثنائي رياض محرز و مارك ألبيرتون تألقا في بداية الموسم مع ليستر سيتي.

محرز يسجل وألبيرتون يصنع وليستر يقدم كرة قدم رائعة فاستغلها.

فتواجد أحدهم في فريقك لن يضرك وكذلك لأن أسعارهم ليست بالعالية.

4) شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

هذه المرة يفضل أن يكون اعتمادك الأول في خيار شارة القيادة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

دافيد سيلفا أجعله الخيار الأول أمامك ليصبح قائد فريقك في الجولة الرابعة.

سيتي سيستضيف واتفورد. وسيلفا يلمع ويلمع منذ بداية الموسم.

وعلى الرغم من الفرصة الكبيرة أمام سيرخيو أجويرو لهز الشباك إلا أن مستوى الأخير وإهداره العديد من الفرص السهلة يجعل خيار دافيد سيلفا يسبق أجويرو.

إذ لم تكن تمتلك سيلفا فلا تفكر كثيرا وأعطي شارة القيادة لأجويرو أو كولاروف.

بيدرو رودريجيز ودييجو كوستا أمام مهمة رد اعتبار تشيلسي على ملعبه وتحقيق أول انتصار للبلوز.

كريستال بالاس الذي اهتزت شباكه 4 مرات قد يكون مناسبا لبيدرو لبداية أهدافه على ملعب ستامفورد بريدج.