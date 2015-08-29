مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى أسيوط

لقى شاب، مصرعه صعقاً بالكهرباء آثر محاولته سرقة تيار كهربائي من إحدى محولات الكهرباء بمركز منفلوط شمال أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول “على جاد عبد الكريم ” 28 سنة، مقيم بقرية العتامنة دائرة المركز، جثة هامدة آثر تعرضة للصعق من تيار كهربائي.

وأشارت التحريات الأولية إنه اثناء محاولته سرقة تيار كهربائي من احدى محولات الكهرباء الاستثماري بالجبل، تعرض للصعق فسقط جثة هامدة في الحال.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.