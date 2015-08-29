«الأوقاف» تعلن عن خطة لتفكيك الفكر المتطرف بالتعاون مع الإذاعة والتلفزيون

انتهت وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم من إعداد خطة موسعة تتضمن حلقات ولقاءات علمية متخصصة مع علماء ومفكرين وخبراء ومتخصصين لمواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.

وأوضح بيان «الأوقاف»، اليوم الجمعة، أن بداية تنفيذ الخطة، صباح السبت، في برنامج “صباح الخير يا مصر” بلقاء لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، وتستمر في البرنامج نفسه صباح يومي الثلاثاء والجمعة.

وأضاف البيان أن الخطة تتضمن برامج ولقاءات عبر الفترة المفتوحة بإذاعة القرآن الكريم تحت عنوان (الإسلام والحياة) يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الرابعة إلى الخامسة مساء.

وأشار إلى أن الخطة محاولة جادة للتصدي للأفكار الضالة والمنحرفة والعمل على تصحيحها وتحصين المجتمع ، خاصة الشباب ، من الوقوع في براثن هذه الجماعات الإرهابية أو التأثر بأباطيلها ، إضافة إلى عشرات الفعاليات واللقاءات الأخرى التي تقيمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

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