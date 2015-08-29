إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة فى المنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنيا العام يتضمن استقبال 4 مصابين بحالات تسمم.

وبالانتقال تبين إصابة كل من فتحى عمار محمد 45 سنه فلاح، وزوجته ونجليهما عمرو 14 عامًا طالب، و محمد 6 سنوات، مقيمين بناحية منشأة الدهب البحرية التابعة لدائرة مركز المنيا، وجميعهم مصابون بحالات تسمم؛ وذلك إثر تناولهم وجبة فاسدة معدة بالمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.