أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة فى المنيا

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة فى المنيا إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة فى المنيا
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنيا العام يتضمن استقبال 4 مصابين بحالات تسمم.

وبالانتقال تبين إصابة كل من فتحى عمار محمد 45 سنه فلاح، وزوجته ونجليهما عمرو 14 عامًا طالب، و محمد 6 سنوات، مقيمين بناحية منشأة الدهب البحرية التابعة لدائرة مركز المنيا، وجميعهم مصابون بحالات تسمم؛ وذلك إثر تناولهم وجبة فاسدة معدة بالمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365