رئيس مباحث بلبيس يحبط ترويج 20 ألف قرص من عقار التامول قبل ترويجه

تمكن الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط ترويج 20 ألف قرص مخدر من عقار التامول بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف نيابة بلبيس برئاسة وائل رفعت مدير النيابة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية لمباحث بلبيس عن قيام "رمضان.م.ال.ح"، 35 سنة، حداد، ومقيم العدلية بترويج كمية من العقاقير المخدرة، وبعد تأكيد التحريات السرية صحة المعلومة وبإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية قادها الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه الملازم أول ياسين هنداوى، برئاسة العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط 20 ألف قرص مخدر داخل ورشة حدادة يمتلكها المتهم ويتخذها وكرًا لإخفاء المضبوطات.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم رقم 39664 لسنة 2015 جنايات المركز.