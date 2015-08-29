أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رئيس مباحث بلبيس يحبط ترويج 20 ألف قرص من عقار التامول قبل ترويجه

Google+ Print
رئيس مباحث بلبيس يحبط ترويج 20 ألف قرص من عقار التامول قبل ترويجه رئيس مباحث بلبيس يحبط ترويج 20 ألف قرص من عقار التامول قبل ترويجه
تمكن الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط ترويج 20 ألف قرص مخدر من عقار التامول بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف نيابة بلبيس برئاسة وائل رفعت مدير النيابة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية لمباحث بلبيس عن قيام "رمضان.م.ال.ح"، 35 سنة، حداد، ومقيم العدلية بترويج كمية من العقاقير المخدرة، وبعد تأكيد التحريات السرية صحة المعلومة وبإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية قادها الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه الملازم أول ياسين هنداوى، برئاسة العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط 20 ألف قرص مخدر داخل ورشة حدادة يمتلكها المتهم ويتخذها وكرًا لإخفاء المضبوطات.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم رقم 39664 لسنة 2015 جنايات المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365