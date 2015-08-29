إخماد حريق بمخزن أدوات صحية بحدائق الأهرام دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق بمخزن أدوات صحية بمنطقة حدائق الأهرام دون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى أجزاء المخزن.

وكان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخزن أدوات صحية بالبوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام، وانتقل فريق إطفاء مكون من الأمين عاطف فاروق، وهانى محسن، ورقيب عبد الرحمن، ومحمد عودة، وعاطف العايق، والمجند حنتيرة من قوة مكافحة النيران إلى مكان الحريق، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتم إخماد النيران بدون وقوع أى إصابات.

وتبين اشتعال النيران فى جزء من مخزن مواسير بلاستيك على مساحة كبيرة بالمكان، وتم محاصرة الحريق من كل الاتجاهات، وتمت السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.