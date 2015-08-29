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مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بأسيوط

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مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بأسيوط مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بأسيوط
سقطت قبل قليل، سيارة ميكروباص بإحدى الترع الفرعية بالقرب من عزبة انطوان بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
>تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة ميكروباص بإحدى الترع الفرعية بالقرب من عزبة أنطوان بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين وفاة "مختار سعد" 37 سنة، قائد السيارة، وإصابة حسام هلال على 32 سنة، ومقيمين قرية السراقنا التابعة لمركز ديروط شمال أسيوط، وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب لتلقى العلاج اللازم.

جار سحب ورفع السيارة من الترعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مصر 365