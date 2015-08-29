سقوط 3 عاطلين بلفافات بانجو فى قبضة مباحث أسوان

تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم لفافات من نبات البانجو المخدر، وتحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهمين تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط المتهم (محمود.م) 30 سنة وبحيازته لفافة صغيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام تقريبا، وتحرر له المحضر رقم 3651 جنح قسم ثان، وضبط المتهم (أحمد.ع) 25 سنة، بحوزته 3 لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر، وزنت 100 جرام تقريبا، وتحرر له المحضر رقم 3228 إدارى قسم ثان، وضبط المتهم (شريف.ص) 27 سنة من محافظة دمياط، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 جرامات تقريبا، وتحرر له المحضر رقم 1439 إدارى مركز دراو، وجار عرض المتهمين على النيابات المختصة لتولى التحقيقات.