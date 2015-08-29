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دحلان: لن أكون رئيسا.. وأطالب بانضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية

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دحلان: لن أكون رئيسا.. وأطالب بانضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية دحلان: لن أكون رئيسا.. وأطالب بانضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية
طالب النائب محمد دحلان، عضو المجلس التشريعى، بضم كافة الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة حماس والجهاد، إلى منظمة التحرير.

وحث دحلان خلال لقاء مع "بى بى سى” العربية، على إعادة الاعتبار للعمل الوطنى الفلسطينى فى إطار هيئة قيادية فى منظمة التحرير تشمل كل الفصائل، وشدد: "الوطن فى خطر ومنظمة التحرير فى خطر، لا ولن أسعى إلى أن أكون رئيسا، لكن من حقى أن أرشح نفسى إذا أردت."

وطالب دحلان بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، معتبرا اتفاقية أوسلو انتهت، ودعا إلى ضرورة "إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال." نافيا أن يكون له أى علاقة بإسرائيل.

وقال: "كنت جزءا من الحالة الأمنية فى السلطة عندما كان هناك اتفاق سياسى قائم على علاقة أمنية واقتصادية وسياسية على أن تقوم إسرائيل بتقدم فى (العلاقة) السياسية وتعطى لنا أرضا ونحن نعطى لها أمنا، أما اليوم، فاختلف الزمن".

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