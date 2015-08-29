سفير سويسرا بطهران يعرض كاريكاتيرا لحمامتين تتبولان على رأس نتنياهو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية السوسرية عبرت اليوم الجمعة، عن أسفها بعد أن عرض سفيرها لدى إيران رسما كاريكاتيريا يصور حمامتين عليهما علم إيران والولايات المتحدة الامريكية تتبولان على رأس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر الترويج لفرص الأعمال المتاحة فى إيران.

وأضافت الصحيفة أن السفير جوليو هاس عرض الرسم أثناء إلقاء كلمة أمام مئات من رجال الأعمال السويسريين والإيرانيين فى فندق فى زوريخ أمس الخميس.

وقالت وزارة الخارجية فى سويسرا، إن الرسم الكاريكاتيرى المختلف عليه استخدم دون علمها، وأضافت الوزارة فى بيان أنها "تأسف لاستخدام هذا الرسم وترى أنه لا معنى له".

ووصف هاس إيران بأنها قطب الاستقرار فى منطقة تفتقر بشدة إلى الأمن وحث الشركات السويسرية على ألا تؤخر عودتها إلى إيران للاستفادة من سوق مربحة فى دولة يبلغ عدد سكانها 80 مليونا.

وقالت الوزارة السويسرية "السفير هاس لم يقصد إهانة أحد بهذا الرسم الكاريكاتيرى.. ولكن إن كانت هذه إهانة فإنه يأسف لذلك وينتظر عفو كل من يحتمل أنه أحس بإهانة".



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