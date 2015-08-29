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قناة "الشرق" الإخوانية تعلن فى بيان عودتها للبث بقيادة أيمن نور

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قناة "الشرق" الإخوانية تعلن فى بيان عودتها للبث بقيادة أيمن نور قناة "الشرق" الإخوانية تعلن فى بيان عودتها للبث بقيادة أيمن نور
تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أعلنت قناة الشرق الإخوانية، عودتها للبث من جديد بقيادة الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة.

وقالت القناة فى بيان لها إنه بعد أن تعرضت خلال المرحلة الماضية لأزمات مالية حادة، إضافة إلى محاولات تعطيل وتشويش متكررة ومتزايدة تسببت فى تعثر القناة، تعود قناة الشرق وبصورة جديدة ونقلة إدارية جديدة.. وأضافت فى بيان لها أنه تم اختيار مجلس إدارة جديد للقناة يرأسه الدكتور أيمن نور.


>- مفاجأة.. أيمن نور يشترى قناة الشرق "الإخوانية" وتستأنف البث الثلاثاء
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