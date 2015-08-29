4 فوائد للزعفران..أهمها تقوية الذاكرة والوقاية من الزهايمر وعلاج الالتهابات

الزعفران له الكثير من الفوائد، كما أنه يحتوى على العديد من المكونات الكيميائية النباتية، المعروفة للحد من الإصابة بالأمراض المختلفة إذا تم استخدامه خلال الطهى اليومى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وهناك بعض الفوائد المهمة التى لا تعرفها عن الزعفران التى قد تجعله رائدًا بين الأعشاب الأخرى، وفقًا لما ورد مؤخرًا بموقع “Health.com”، والتى تشمل الآتى:
>يمكن تدليك اللثة مع الزعفران للحد من مشكلة الالتهاب والألم الحاد فى اللثة واللسان والفم.
>
>والجدير بالذكر أن الزعفران مفيد أيضًا فى علاج العين والبصر وإعتام عدسة العين.
>
>يستخدم الزعفران فى علاج التهاب وآلام المفاصل بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، كما انه يخفف التعب والتهاب العضلات.
>
>الزعفران يحتوى على بعض المركبات التى تساعد فى تعزيز الاحتفاظ الذاكرة، والتعلم، والقدرة على تذكر الأشخاص، كما أنه يساعد فى علاج مشاكل السن المرتبطة بالاضطرابات الدماغية.
>
وهناك بعض الفوائد المهمة التى لا تعرفها عن الزعفران التى قد تجعله رائدًا بين الأعشاب الأخرى، وفقًا لما ورد مؤخرًا بموقع “Health.com”، والتى تشمل الآتى:
>
1- يقلل من آلام اللثة
>يمكن تدليك اللثة مع الزعفران للحد من مشكلة الالتهاب والألم الحاد فى اللثة واللسان والفم.
>
2- يحسن الرؤية
>والجدير بالذكر أن الزعفران مفيد أيضًا فى علاج العين والبصر وإعتام عدسة العين.
>
3- مضاد للالتهابات
>يستخدم الزعفران فى علاج التهاب وآلام المفاصل بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، كما انه يخفف التعب والتهاب العضلات.
>
4- يعزز الاحتفاظ بالذاكرة
>الزعفران يحتوى على بعض المركبات التى تساعد فى تعزيز الاحتفاظ الذاكرة، والتعلم، والقدرة على تذكر الأشخاص، كما أنه يساعد فى علاج مشاكل السن المرتبطة بالاضطرابات الدماغية.
>