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فوائد مذهلة للتين الشوكى أبرزها.. خفض الكولسترول

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فوائد مذهلة للتين الشوكى أبرزها.. خفض الكولسترول فوائد مذهلة للتين الشوكى أبرزها.. خفض الكولسترول
يعتبر التين الشوكى من أفضل الفواكه الصيفية على الإطلاق، حيث كشفت دراسة حديثة أنه يخفض الكولسترول، ويعزز الهضم ويقلل من خطر حدوث مرض السكرى، ويعزز المناعة ويحفز نمو العظام ويعزز الأوعية الدموية ويمنع السرطان، ويحد من الإصابة بالزهايمر، ويساعد فى فقدان الوزن، ويقضى على الالتهاب فى جميع أنحاء الجسم.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن "الإجاص الشائك" هو الاسم الشائع من الفاكهة التى تنمو على قمم أوراق الصبار.

وأشار الباحثون إلى أن التين الشوكى انتشر فى جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية، وتم العثور على حوالى 200 نوع مختلف منه، لكن هناك بعض الأصناف غير صالحة للأكل.

وأضاف الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن أحد الاستخدامات الأكثر شعبية من التين الشوكى هى علاج صداع الكحول، وكان قد تم استخدامه للحد من الصداع المرتبطة بشرب كثير من الكحول لمئات إن لم يكن الآلاف من السنين.
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