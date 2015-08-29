موجز المحافظات.. حبس محام يروج لنفسه عبر برامج الشات لممارسة الشذوذ

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أن نيابة الدخيلة قررت حبس المتهم بالتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسى 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرساله إلى الطب الشرعى، والتحفظ على جميع الصور ومقاطع الفيديو المضبوطة بحوزته.

وأكد المهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا، أن وضع الحافظة آمن، بعد تفتيت بقعة الزيت المسربة من أسيوط إلى المنيا بين مياه النيل وترعة الإبراهيمية، مشيراً إلى أنه تم إخطاره بزيارة وزير البيئة للمحافظة للاطمئنان على حالة المياه.

وتمكن 8 مساجين محبوسين على ذمة قضايا جنائية بسجن كفر سعد المركزى بدمياط من الهرب بعد الاعتداء على الحارس الخاص بهم أثناء تجميع القمامة من العنابر.

وشهدت إحدى مزارع مركز طامية تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات الشرطة، و2 من الإرهابيين المطلوب ضبطهما على ذمة اتهامهما بالتورط فى 34 قضية عنف وإرهاب وانتهت الاشتباكات بتصفية الإرهابيين.

وأقامت مديرية أمن سوهاج، جنازة عسكرية لـ أمين الشرطة عقل محمد مصطفى، من قوة قسم شرطة طهطا والذى لقى مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين، أثناء عودته من مقر عمله بقسم شرطة طهطا متوجها إلى منزله بناحية قرية نزلة القاضى دائرة المركز.

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس، الجمعة، شهدت عبور 50 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.5 مليون طن، حيث عبرت 26 سفينة من الشمال دون انتظار ومن الجنوب عبرت 24 سفينة بالمجرى الجديد للقناة.

وإلى أهم الأخبار:

- حبس محام يروج لنفسه عبر برامج الشات لممارسة الشذوذ.. والمتهم: عالجونى

- وزير البيئة من أسيوط: 3 فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق

- وزير البيئة من المنيا: "مش مروح إلا بعد اختفاء بقعة الزيت من النيل"

- رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا: وضع المياه آمن بعد تفتيت بقعة الزيت المسربة

- هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد بدمياط بعد الاعتداء على حارس الحجز

- مصرع إرهابيين أثناء تبادلهما إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

- بالفيديو والصور.. جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد طهطا فى سوهاج

- الفريق مهاب مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس بإجمالى حمولات 2.5 مليون طن

- بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم فى الإسكندرية يحتفلون بنجاح زيارة السيسى لروسيا

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