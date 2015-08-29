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الكشف على 1847 مريضًا فى قافلة طبية مجانية ببنى سويف

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الكشف على 1847 مريضًا فى قافلة طبية مجانية ببنى سويف الكشف على 1847 مريضًا فى قافلة طبية مجانية ببنى سويف
نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة علاجية مجانية بقرية مهدى الأخرم بمركز الفشن، وتوقيع الكشف الطبى على 1847 مريضاً وصرف العلاج وتحويل بعض الحالات المرضية الى المستشفى المركزى.

أشرف على القافلة التى استمرت يومين داخل الوحدة الصحية للقرية، الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزاره الصحة والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية المتنقلة، وشارك فيها عدد من الأطباء فى جميع التخصصات وأجريت التحاليل الطبية للمواطنين بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات التثقيفية لأهالى القرية عن طرق الإصابة وكيفية الوقاية من أمراض الصيف، والنزلات المعوية، الضغط والسكر بالإضافة إلى أضرار الزواج المبكر.

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