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مؤتمر كوبر - مدرب مصر مازحا: حازم إمام قوي وليلة الزواج لن تؤثر عليه

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مؤتمر كوبر - مدرب مصر مازحا: حازم إمام قوي وليلة الزواج لن تؤثر عليه مؤتمر كوبر - مدرب مصر مازحا: حازم إمام قوي وليلة الزواج لن تؤثر عليه

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تمسكه بحازم إمام قائد نادي الزمالك على الرغم من زواج اللاعب حديثا. مشيرا إلى "حازم إمام قوي والزواج لن يؤثر عليه".

كوبر يستعد لقيادة منتخب مصر لمواجهة تشاد في السادس من سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس الأمم التي غاب الفراعنة عن أخر 3 نسخ منها.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي المخصص لتواصله مع الإعلام اليوم الجمعة: " حازم إمام أكد لي إن زواجه لن يمنعه من الوجود في المعسكر".

وأضاف "حازم قال لي: "أحب أكثر من أي شيء أخر".

رفض اتحاد الكرة

ومن جانبه أكد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة إن الاتحاد كان يرفض فكرة زواج حازم إمام ووجوده في المعسكر.

وقال فريد خلال المؤتمر الصحفي: "اتحاد الكرة اعترض على فكرة زواج حازم إمام ووجوده في المعسكر. ولكن كوبر أصر وتمسك باللاعب".

لن يؤثر

ومزح كوبر من تخوف اتحاد الكرة قائلا: "لا تقلقوا أنا أثق في حازم إمام".

وأتم "حازم إمام قوي وليلة الزواج لن تؤثر على أدائه مع المنتخب".

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فيديو اليوم السابع

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